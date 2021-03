Nel Regno Unito 502 morti da vaccino anti-Covid? E Il governo ammette? No, leggiamo i dati (Di lunedì 15 marzo 2021) Si continua a parlare di vaccini anti-Covid19. Il 13 marzo 2021 viene pubblicato su Affaritaliani.it un articolo dal titolo Reazioni ai vaccini, dati governo inglese. 502 morti, 87387 reazioni, 43 ciechi riportante un documento pubblico del Regno Unito già trattato dalla nostra sezione Fact-Checking di Open lo scorso 23 febbraio 2021. La pubblicazione di Affaritaliani è stata poi ripresa da Paolo Becchi, ripreso a sua volta da Libero per le sue accuse di presunte fake news rivolte al TG1. Abbiamo spesso trattato l’argomento delle segnalazioni di reazioni avverse e le metodologie utilizzate in Italia dalla nostra farmacovigilanza, una situazione simile a quella che avviene nel Regno Unito e in altri Paesi. Queste, infatti, non sono ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 marzo 2021) Si continua a parlare di vaccini19. Il 13 marzo 2021 viene pubblicato su Affaritaliani.it un articolo dal titolo Reazioni ai vaccini,inglese. 502, 87387 reazioni, 43 ciechi riportante un documento pubblico delgià trattato dalla nostra sezione Fact-Checking di Open lo scorso 23 febbraio 2021. La pubblicazione di Affaritaliani è stata poi ripresa da Paolo Becchi, ripreso a sua volta da Libero per le sue accuse di presunte fake news rivolte al TG1. Abbiamo spesso trattato l’argomento delle segnalazioni di reazioni avverse e le metodologie utilizzate in Italia dalla nostra farmacovigilanza, una situazione simile a quella che avviene nele in altri Paesi. Queste, infatti, non sono ...

