Nazionale | Immobile | “Ottimista per gli Europei E alla Lazio sto bene”

(Di lunedì 15 marzo 2021) “Io e la mia famiglia siamo felici a Roma. Con la società e l’allenatore Inzaghi stiamo costruendo da anni un progetto con tanti successi. E vogliamo arrivare più su. Io terzo italiano dopo Toni e Totti a vincere la Scarpa d’oro? Entrambi campioni del mondo e giocatori straordinari. Sono orgoglioso di vedere il mio nome tra i grandi che hanno vinto prima di me“. Queste le dichiarazioni di Ciroin una intervista esclusivaGazzetta dello Sport. E sugli: “Con Mancini un lavoro fantastico dal 2018: i risultati parlano da soli. E i tifosi sono di nuovo entusiasti. Siamo una squadra molto forte con tanti giovani di grandi prospettive. Siamo molto ottimisti e le gare del girone si svolgeranno a Roma: avremo più motivazioni. Pochi gol in Azzurro? A quanto pare, ne ho segnati così tanti nei club che avevo esaurito la mia ...

Advertising

DiMarzio : #Lazio, dalle esperienze con #BorussiaDortmund e #Sevilla alla media-gol con la nazionale: parla #Immobile - sportface2016 : #Lazio e #Nazionale, parla #Immobile: 'Ottimista per gli Europei' - ItaSportPress : Immobile: 'Quando ero alla Juve era difficile. Alla Lazio sto bene. In Nazionale...' - - SsantiagoF13 : @__manuel__8 @NandoPiscopo1 Eh ma al massimo se provi ad azzardare un po’ puoi puntare Belotti, che a 28 anni deve… - pingioriroberto : RT @DiMarzio: #Lazio, dalle esperienze con #BorussiaDortmund e #Sevilla alla media-gol con la nazionale: parla #Immobile -

Ultime Notizie dalla rete : Nazionale Immobile

... lei era convinta di riuscire ad alzarla ma invece era totalmente! L'ho presa in braccio e ... Procura di Biella dispone sequestro di un altro lotto su tutto il territorioLa notizia ...... storica fiera a caratteredi numismatica, filatelia e collezionismo. L'edizione 2021, ... tutte le regole Durante la potatura l'albero cade e lo travolge, muore 64enne a Vigolzone Un...Sono orgoglioso di vedere il mio nome tra i grandi che hanno vinto prima di me“. Queste le dichiarazioni di Ciro Immobile in una intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport. E sugli Europei: “Con ...Il credito d’imposta sui canoni di affitto (il cosiddetto bonus affitti), pari al 60% del canone mensile di locazione o leasing, si applica anche a enti non commerciali pubblici o solo ai privati? Ecc ...