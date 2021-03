Nas sequestrano lotto 5811 del vaccino AstraZeneca (Di lunedì 15 marzo 2021) I Carabinieri del Nas avviano il sequestro in tutta Italia del lotto 5811 del vaccino AstraZeneca come disposto dall’autorità giudiziaria di Biella I Carabinieri dei NAS stanno procedendo, su tutto il territorio nazionale, all’esecuzione di un decreto di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Biella, relativo al lotto di vaccino Covid-19 prodotto dall’azienda AstraZeneca,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 15 marzo 2021) I Carabinieri del Nas avviano il sequestro in tutta Italia deldelcome disposto dall’autorità giudiziaria di Biella I Carabinieri dei NAS stanno procedendo, su tutto il territorio nazionale, all’esecuzione di un decreto di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Biella, relativo aldiCovid-19 prodotto dall’azienda,… L'articolo Corriere Nazionale.

