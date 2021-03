Napoli | provincia blindata | multati 127 furbetti della zona rossa e due attività commerciali

Advertising

Torrechannelit : Napoli e provincia – Controlli anti-Covid della Finanza: ecco il bilancio - larampait : (VIDEO) #Campania #zonarossa, controlli #GdF tra #Napoli e #provincia - sorrentopress : Weekend di controlli anti Covid della Finanza in provincia di Napoli - ilgiornalelocal : Controlli #anticovid a #Napoli e provincia: 127 sanzioni Nel #Nolano la #Finanza multa sale scommesse aperte… - commento_cose : @Ste_castoldi8 @angelogessa_ @ACMDuivel Nocera, provincia di Salerno. Si tifano tutte le squadre tranne che il napo… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli provincia

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza diha rafforzato la presenza nelle principali strade die dellanel weekend da 'zona rossà in Campania: controllate tra il capoluogo e la1542 persone e attività commerciali, 127 le sanzioni complessive. Il potenziamento dei ...Lo ha colpito con calci e pugni, fratturandogli la mascella, per un debito di venti euro. È accaduto a Sant'Antimo, indi. Arrestato, dai carabinieri, un 22enne del posto già noto alle forze dell'ordine. I fatti risalgono alla notte del 23 agosto scorso. Il 22enne, insieme ad un'altra persona in corso ...Se fossero esplose, durante il trasbordo, avrebbero polverizzato un'area di oltre dieci chilometri tra Caserta e Frosinone ...Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Sant’Antimo (Napoli) per lesioni aggravate nei confronti di un coetaneo: è accusato, in concorso ...