Napoli, parla l’agente di Hysaj: “Come litigare con la fidanzata dopo 5 anni” (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Queste le parole dell’agente Mario Giuffredi a Radio Marte: “Non ho mai avuto dubbi sulla professionalità e sulla serietà morale del ragazzo. Fa piacere vedere che lo apprezzano anche tifosi e giornalisti, vuol dire che gli riconoscono serietà e attaccamento alla maglia nonostante la scadenza di contratto. Hysaj via da Napoli? Al 99,9% andrà via. E’ Come quando stai 5 anni con la fidanzata e poi ci litighi tutti i giorni. A un certo punto non ce la fai più. dopo anni di tira e molla per il rinnovo del contratto è anche giusto che il calciatore vada a guardare dove può essere considerato di più. Lui ha estimatori, poi vediamo dove cadrà il suo destino. Non avrà problemi a trovare una squadra. Un calciatore con la sua età ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Queste le parole delMario Giuffredi a Radio Marte: “Non ho mai avuto dubbi sulla professionalità e sulla serietà morale del ragazzo. Fa piacere vedere che lo apprezzano anche tifosi e giornalisti, vuol dire che gli riconoscono serietà e attaccamento alla maglia nonostante la scadenza di contratto.via da? Al 99,9% andrà via. E’quando stai 5con lae poi ci litighi tutti i giorni. A un certo punto non ce la fai più.di tira e molla per il rinnovo del contratto è anche giusto che il calciatore vada a guardare dove può essere considerato di più. Lui ha estimatori, poi vediamo dove cadrà il suo destino. Non avrà problemi a trovare una squadra. Un calciatore con la sua età ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli parla Benitez: "Ritorno al Napoli? Non mi esprimo" Corriere dello Sport.it Napoli, parla l’agente di Hysaj: “Come litigare con la fidanzata dopo 5 anni” Queste le parole dell’agente Mario Giuffredi a Radio Marte: “Non ho mai avuto dubbi sulla professionalità e sulla serietà morale del ragazzo. Fa piacere vedere che lo apprezzano anche tifosi e giornal ...

Queste le parole dell'agente Mario Giuffredi a Radio Marte: "Non ho mai avuto dubbi sulla professionalità e sulla serietà morale del ragazzo. Fa piacere vedere che lo apprezzano anche tifosi e giornal ...