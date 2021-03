Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, medici in pensione danno vita al numero verde sulle vaccinazioni ** - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Ordine dei medici Napoli: numero verde per le #Vaccinazioni - - napolicittametr : Metronapoli - Numero verde per le vaccinazioni Covid: l'iniziativa dell'Ordine dei medici di Napoli - TsaoCevoli : @annatrieste Se gioca Ospina i medici del Napoli hanno diritti agli straordinari... - sscalcionapoli1 : Duro colpo di Leao su Ospina dopo 4': intervento dei medici del Napoli, il portiere si rialza #MilanNapoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli medici

"800.95.44.27": è il numero verde attivato dall'Ordine deidi, in collaborazione con l'Asl Na1 Centro, per sciogliere ogni dubbio clinico relativo al vaccino. Al telefono un pool di 80 sanitari in pensione che garantiranno risposte dalle 9 alle ...Solo Rebic ? Con ilil tabellino è rimasto immacolato ma anche nelle uscite precedenti le ... L'obiettivo deiè restituirlo all'allenatore in tempo per la partita di ritorno con il ...Napoli – A partire dal prossimo lunedì 22 marzo i cittadini potranno rivolgersi ad un numero verde per fugare ogni dubbio relativo alle vaccinazioni dal coronavirus. Dall’altra parte della cornetta ci ...Bisogna raddoppiare le somministrazioni del vaccino anti Covid in Campania. Stipulato un accordo con pediatri e farmacisti.