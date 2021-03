Napoli: l’ambulanza assaltata da una banda di ragazzini senza mascherina (Di lunedì 15 marzo 2021) Ieri sera a Vico Fiugrelle a Montecalvario, in pieno centro storico di Napoli, un’ambulanza del 118 è stata assaltata da un gruppo di ragazzini senza mascherina. A raccontare la vicenda è stata l’associazione Nessuno tocchi Ippocrate su Facebook. La postazione 118 dell’Annunziata è stata allertata intorno a mezzanotte con una chiamata che parlava di una “riferita dspnea in COVID positivo. Ma una volta giunto sul posto, l’equipaggio si è accorto che il paziente, che saturava discretamente, aveva chiamato l’ambulanza solo e soltanto per avere una bombola di ossigeno, e a quanto riferito dai parenti, avrebbero continuato a chiamare il 118 fin quando non gli avrebbero mandato una ambulanza con l’ossigeno. l’ambulanza assaltata da una banda ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 15 marzo 2021) Ieri sera a Vico Fiugrelle a Montecalvario, in pieno centro storico di, un’ambulanza del 118 è statada un gruppo di. A raccontare la vicenda è stata l’associazione Nessuno tocchi Ippocrate su Facebook. La postazione 118 dell’Annunziata è stata allertata intorno a mezzanotte con una chiamata che parlava di una “riferita dspnea in COVID positivo. Ma una volta giunto sul posto, l’equipaggio si è accorto che il paziente, che saturava discretamente, aveva chiamatosolo e soltanto per avere una bombola di ossigeno, e a quanto riferito dai parenti, avrebbero continuato a chiamare il 118 fin quando non gli avrebbero mandato una ambulanza con l’ossigeno.da una...

Advertising

PagliariniSte : Baby gang si scaglia contro ambulanza impegnata in un intervento per #coronavirus. Il 'malato' stava benissimo e vo… - NotizieFrance : Sassi contro l'ambulanza, il mezzo si schianta contro il guardrail: paura a Caserta - OrnellaTrotta1 : Maurizio Fischietti è l’autista delle ambulanze covid, è un uomo buono e il bene vince sempre, lo racconto in quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli l’ambulanza Gabry Ponte dimesso dall’ospedale: «È stata la settimana più terribile della mia vita» Corriere della Sera