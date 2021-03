Napoli, la vittoria sul Milan passa anche da Koulibaly: il gigante è tornato (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ieri sera gli azzurri hanno vinto una partita delicatissima contro il Milan di Stefano Pioli grazie ad una rete di Politano nella seconda frazione di gara su assist del solito Zielinski. Questa volta il Napoli ha portato a casa un cleen sheet e molto è merito di Kalidou Koulibaly. Quando il senegalese è in condizione allora torna ad essere quello che tutti i tifosi conoscevano, un muro. K2 è stato affiancato da Maksimovic per le assenze di Manolas e Rrahmani ed è stato in grado di arginare le offensive rossonere. Il modo di giocare del Milan, molto alto ed in pressing, ha favorito la natura di Koulibaly di attaccarsi agli avversari senza indietreggiare troppo. Solo una volta è stato saltato dal giovane talento brasiliano Leao ma l’azione, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ieri sera gli azzurri hanno vinto una partita delicatissima contro ildi Stefano Pioli grazie ad una rete di Politano nella seconda frazione di gara su assist del solito Zielinski. Questa volta ilha portato a casa un cleen sheet e molto è merito di Kalidou. Quando il senegalese è in condizione allora torna ad essere quello che tutti i tifosi conoscevano, un muro. K2 è stato affiancato da Maksimovic per le assenze di Manolas e Rrahmani ed è stato in grado di arginare le offensive rossonere. Il modo di giocare del, molto alto ed in pressing, ha favorito la natura didi attaccarsi agli avversari senza indietreggiare troppo. Solo una volta è stato saltato dal giovane talento brasiliano Leao ma l’azione, ...

