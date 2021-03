Napoli, baby gang assalta ambulanza dopo intervento Covid (Di lunedì 15 marzo 2021) Alla partenza del mezzo di soccorso uno dei ragazzi ha sferrato un pugno allo specchietto retrovisore e un altro si è appeso al tetto dell'ambulanza Leggi su rainews (Di lunedì 15 marzo 2021) Alla partenza del mezzo di soccorso uno dei ragazzi ha sferrato un pugno allo specchietto retrovisore e un altro si è appeso al tetto dell'

Ultime Notizie dalla rete : Napoli baby Napoli: baby gang assalta ambulanza dopo intervento Covid La furia di una baby gang contro un'ambulanza a Napoli . A denunciare l'assalto la pagina Facebook 'Nessuno tocchi Ippocrate'. Succede tutto la scorsa notte, nel centro storico della città partenopea. Il mezzo giunge ...

Napoli baby-gang assalta ambulanza dopo intervento Covid La Repubblica Napoli, baby-gang assalta un'ambulanza dopo un intervento Covid: e un ragazzino si appende sul tettino È la quindicesima aggressione del 2021 agli operatori del 118, stavolta avvenuta a Napoli nella notte di lunedì 15 marzo. E questo nonostante la Campania si trovi in zona rossa dall'8 marzo, a seguito ...

La baby gang che assalta l’ambulanza dopo l’intervento COVID Un'ambulanza in centro a Napoli è stata letteralmente assaltata da una banda di ragazzini senza mascherina: si sono appesi al tetto del mezzo e hanno preso a pugni lo specchietto retrovisore ...

