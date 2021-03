Nadia Urbinati, Piero Ignazi e Stefano Bonaga lanciano su TPI la piattaforma democratica Discutiamo! (Di lunedì 15 marzo 2021) per riflettere sul futuro della sinistra. La nuova fase storica del Partito democratico, dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti, l’elezione di Enrico Letta e il grido d’allarme dell’ex segretario (“mi vergogno che nel Pd si parli solo di poltrone e primarie”) impongono una riflessione profonda su cosa è il Pd oggi e, più in generale, su cosa la sinistra italiana ed europea può rappresentare domani nella grande sfida della ricostruzione socio-economica post Covid. Nadia Urbinati, Piero Ignazi e Stefano Botanga hanno così deciso di aprire uno spazio di dibattito virtuale per raccogliere i pensieri di politici, politologi, giornalisti, militanti o attivisti sul futuro della sinistra in Italia partendo dall’appello “La forza della Ragione e il coraggio della politica“, che noi di TPI abbiamo ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 marzo 2021) per riflettere sul futuro della sinistra. La nuova fase storica del Partito democratico, dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti, l’elezione di Enrico Letta e il grido d’allarme dell’ex segretario (“mi vergogno che nel Pd si parli solo di poltrone e primarie”) impongono una riflessione profonda su cosa è il Pd oggi e, più in generale, su cosa la sinistra italiana ed europea può rappresentare domani nella grande sfida della ricostruzione socio-economica post Covid.Botanga hanno così deciso di aprire uno spazio di dibattito virtuale per raccogliere i pensieri di politici, politologi, giornalisti, militanti o attivisti sul futuro della sinistra in Italia partendo dall’appello “La forza della Ragione e il coraggio della politica“, che noi di TPI abbiamo ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo La politologa Nadia #Urbinati ribadisce le perplessità sulla nascita del governo #Draghi: 'La narrativa… - PazzoPerDomani : RT @michelamastrop: Bella sintesi del discorso di #EnricoLetta da Nadia Urbinati per @DomaniGiornale - michelamastrop : Bella sintesi del discorso di #EnricoLetta da Nadia Urbinati per @DomaniGiornale - MariuzzoAndrea : RT @ArnaldoTesti: Giovedì prossimo 18 marzo, alle 17:30 in diretta streaming! Conferenza di NADIA URBINATI (Columbia University). 'Alle or… - ArnaldoTesti : Giovedì prossimo 18 marzo, alle 17:30 in diretta streaming! Conferenza di NADIA URBINATI (Columbia University). 'A… -