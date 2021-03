Myanmar | strage infinita | aziende cinesi in fiamme

(Di lunedì 15 marzo 2021) Non si fermano le proteste in, nemmeno il giorno dopo una delle giornate pi sanguinose dal golpe del primo febbraio: i morti ormai si contano a decine e domenica, nella zona industriale di ...

Secondo il quotidiano onlineNow oltre ad almeno 59 morti, tra cui un agente, nella giornata di domenica ci sono stati 129 feriti nella sola Yangon: stato il giorno pi sanguinoso finora dalla ...Leggi anche Riappare Aung San Suu Kyi, spari e porti: la protesta anti - golpe diventa unaLa notte dopo il funerale, al buio e di nascosto, un gruppo di uomini armati, in spregio a ...Non si fermano le proteste in Myanmar , nemmeno il giorno dopo una delle giornate più sanguinose dal golpe del primo febbraio: i morti ormai si contano a ...In Myanmar la polizia entra nelle case, ruba tutto ciò che trova e picchia la gente. Ma nessuno ha paura. Tutti aiutano le famiglie dei morti o arrestati ...