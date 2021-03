Myanmar | legge marziale a Yangon dopo l’assalto alle fabbriche cinesi

(Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA – La legge marziale è stata introdotta dalla giunta militare del Myanmar in due distretti di Yangon dopo assalti e saccheggi in alcune fabbriche di proprietà cinese. L’annuncio è giunto ieri, al termine di una giornata di scontri tra manifestanti e reparti dell’esercito e della polizia.

Intanto, media locali parlano di 69 persone uccise e 129 ferite nelle manifestazioni di ieri in due distretti della città di Yangon, dove i militari al potere hanno dichiarato lamarziale. Se ...... in particolare per i paesi in cui la libertà di espressione non è in dubbio e dove già oggi è previsto che essa venga esercitata entro i limiti della. La caccia ai Royingva nelL'...Ormai è a tutti gli effetti una guerra civile, tra rastrellamenti ed esecuzioni sommarie delle forze di sicurezza, assalti alle aziende cinesi dei manifestanti ...Domenica di sangue nell’ex Birmania. Introdotta la legge marziale dopo la notizia dell’assalto alle fabbriche cinesi ...