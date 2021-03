Myanmar | bloody sunday | almeno 51 morti nelle proteste

(Di lunedì 15 marzo 2021) Il Tatmadaw, l’esercito del, ha ucciso51 persone e ferite 129. È il bilancio, il peggiore finora, del fine settimana dicontro il colpo di stato militare del primo febbraio, in cui sono stati arrestati diversi esponenti del partito Lega nazionale per la democrazia, tra cui la leader Aung San Suu Kyi, e soppressa la già fragile democrazia. Nonostante la violenta repressione dei militari (dall’inizio dellesono stati uccisi oltre centro civili), dopo un mese e mezzo dal golpe il movimento contro il governo militare non sembra aver perso vigore. In risposta, domenica sera, la giunta militare ha dichiarato il regime di legge marziale ad Hlaingthaya, nel distretto di Yangon, assumendone il controllo. Nella zona alcuni manifestanti avrebbero danneggiato delle fabbriche cinesi. Sul colpo di ...

