Myanmar, appello delle lavoratrici a H&M e Zara per la loro lotta per la democrazia (Di lunedì 15 marzo 2021) Le aziende dell'abbigliamento attive in Myanmar devono sostenere concretamente i lavoratori che si battono per i loro diritti e la democrazia. E devono impedire i licenziamenti dei lavoratori che scioperano. Proseguono le proteste in Myanmar (Photo by STR / AFP) (Photo by STR/AFP via Getty Images) Myanmar, l'appello a Zara e H&M È questo l'appello delle lavoratrici del tessile alle grandi aziende internazionali per cui lavorano, come H&M, Primark, Inditex (la società del marchio Zara) e l'italiana OVS. A cui si aggiunge il sostegno della Clean Clothes Campaign rete globale formata da più di 230 Ong e sindacati attivi in 45 Paesi a tutela dei salari dei lavoratori.

