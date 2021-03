MotoGP, Marquez: “Potrei correre a Losail” (Di lunedì 15 marzo 2021) MotoGP, Marc Marquez sul rientro: “Potrei esserci alla prima gara. Non posso dare nulla per scontato”. Losail (QATAR) – Marc Marquez è ritornato a parlare del suo rientro in MotoGP. Intercettato dai microfoni di Deportivo Cuatro e riportato da Sky Sport, il pilota spagnolo non ha escluso una sua presenza in Qatar per il primo appuntamento della stagione. “Non posso escludere nulla – ha ammesso l’ex campione del mondo – Potrei esserci alla prima squadra, ma preferisco non dare nulla per scontato. In un recupero ci sono sempre alti e bassi e vedremo nei prossimi giorni“. Marc Marquez vaccinato Il pilota spagnolo nei prossimi giorni raggiungerà il Qatar per sottoporsi anche al vaccino. “Tutta la famiglia della MotoGP – ha ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 marzo 2021), Marcsul rientro: “esserci alla prima gara. Non posso dare nulla per scontato”.(QATAR) – Marcè ritornato a parlare del suo rientro in. Intercettato dai microfoni di Deportivo Cuatro e riportato da Sky Sport, il pilota spagnolo non ha escluso una sua presenza in Qatar per il primo appuntamento della stagione. “Non posso escludere nulla – ha ammesso l’ex campione del mondo –esserci alla prima squadra, ma preferisco non dare nulla per scontato. In un recupero ci sono sempre alti e bassi e vedremo nei prossimi giorni“. Marcvaccinato Il pilota spagnolo nei prossimi giorni raggiungerà il Qatar per sottoporsi anche al vaccino. “Tutta la famiglia della– ha ...

