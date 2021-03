MotoGP, Marc Marquez vola in Qatar per la prima dose del vaccino (Di lunedì 15 marzo 2021) Si avvicina l’inizio del mondiale MotoGP e Marc Marquez si avvia pian piano al rientro. Dopo un lunghissimo infortunio il campione spagnolo si è preso il tempo necessario per recuperare. Nei giorni scorsi i medici gli hanno concesso il parere favorevole per tornare in sella ad un mini moto, così da poter riprendere confidenza. Secondo quanto riportato dal sito di Gazzetta, Marquez è pronto per volare in Qatar dove gli sarà somministrata la prima dose del vaccino anti-Covid. Questa scelta ha fatto ipotizzare che il campionissimo della Honda possa tornare in pista anche prima del previsto, anche se vista l’esperienza che ha vissuto è da escludere possano essere prese decisioni che anticipino la guarigione completa della ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) Si avvicina l’inizio del mondialesi avvia pian piano al rientro. Dopo un lunghissimo infortunio il campione spagnolo si è preso il tempo necessario per recuperare. Nei giorni scorsi i medici gli hanno concesso il parere favorevole per tornare in sella ad un mini moto, così da poter riprendere confidenza. Secondo quanto riportato dal sito di Gazzetta,è pronto perre indove gli sarà somministrata ladelanti-Covid. Questa scelta ha fatto ipotizzare che il campionissimo della Honda possa tornare in pista anchedel previsto, anche se vista l’esperienza che ha vissuto è da escludere possano essere prese decisioni che anticipino la guarigione completa della ...

Advertising

dinoadduci : Marquez, fra vaccino e il rientro in pista: e se a Losail... - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #MotoGP #Marc #Marquez, la voglia matta fra #vaccino e rientro in pista. #Qatar @MotoGP @marcmarquez93 - LiveGPit : #MotoGP Marc Marquez torna in moto e vola in Qatar Di @Canta237 - Gazzetta_it : #MotoGP #Marc #Marquez, la voglia matta fra #vaccino e rientro in pista. #Qatar @MotoGP @marcmarquez93 - corsedimoto : MOTO2 - Elf Marc VDS Racing Team si presenta per il Mondiale #Moto2 2021. Nuovo sponsor e nuovi colori, si punta in… -