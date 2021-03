Motogp: a sorpresa l’Aprilia brilla in Qatar (Di lunedì 15 marzo 2021) I test in Qatar hanno regalato un altra bella sorpresa made in Italy, la casa di Noale ha infatti figurato benissimo con il suo alfiere spagnolo Alex Espargaro. l’Aprilia è riuscita a posizionarsi nella top 6 in tutte le 5 giornate di test previste sulla pista in previsione del GP che si terrà nel week end di fine Marzo. L’evoluzione della RS-GP ha finalmente convinto, ma non diciamolo ad alta voce. Alex Espargaro è stato un ottimo interprete della moto portandola al limite e migliorandola costantemente nel corso degli anni. Sulla moto di Noale quest’anno possiamo notare importanti evoluzioni aerodinamiche che hanno ben figurato nei riscontri cronometrici. Le ali anteriori hanno creato una grossa deportanza che ha reso la moto più stabile a causa del carico aerodinamico e che ha permesso di poter erogare per questo motivo una maggiore ... Leggi su italiasera (Di lunedì 15 marzo 2021) I test inhanno regalato un altra bellamade in Italy, la casa di Noale ha infatti figurato benissimo con il suo alfiere spagnolo Alex Espargaro.è riuscita a posizionarsi nella top 6 in tutte le 5 giornate di test previste sulla pista in previsione del GP che si terrà nel week end di fine Marzo. L’evoluzione della RS-GP ha finalmente convinto, ma non diciamolo ad alta voce. Alex Espargaro è stato un ottimo interprete della moto portandola al limite e migliorandola costantemente nel corso degli anni. Sulla moto di Noale quest’anno possiamo notare importanti evoluzioni aerodinamiche che hanno ben figurato nei riscontri cronometrici. Le ali anteriori hanno creato una grossa deportanza che ha reso la moto più stabile a causa del carico aerodinamico e che ha permesso di poter erogare per questo motivo una maggiore ...

Ultime Notizie dalla rete : Motogp sorpresa SBK, il ritorno (a sorpresa) di Francis Batta Questa è un'altra bella novità per la SBK 2021. Tramite un annuncio a sorpresa (mica tanto, conoscendo gli autori del comunicato) apprendiamo che Francis Batta tornerà ...ha brillato nel test MotoGP di ...

MotoGP: Aprilia brilla nei test, ma farà lo stesso in gara? I test in Qatar, in attesa della prima gara del Campionato del mondo MotoGP che si svolgerà il 28 marzo, sono stati una vera sorpresa per il Team Aprilia Racing. Forse più per noi che per la Casa di Noale che durante l'inverno ha lavorato tantissimo per poter portare ...

MotoGp test, pagelle: Ducati la migliore, Aprilia sorpresa, Yamaha bene. Honda e Suzuki rimandate, Ktm bocciata Corriere della Sera SBK, Test Misano: Razgatlioglu su Redding nel Day 1 Toprak Razgaglioglu chiude la prima giornata di test a Misano con il miglior crono e precede Scott Redding, secondo. Entrambi scendono sotto il record della pista di Rea, così come Michael Ruben Rinal ...

Marc Marquez: "Non escludo di poter essere in pista in Qatar" Marc Marquez ha saltato i test invernali della MotoGP a Losail, ma, a sorpresa, lo spagnolo ha annunciato che potrebbe essere in Qatar per la prima gara della stagione 2021, in programma il 28 marzo, ...

