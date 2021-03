Mosca | “Su Sputnik c’è accordo con l’Italia” Ema | “Forse ok a maggio”

(Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar – Arriva o non arriva il vaccino russo? Dasono sicuri che presto sarà a disposizione anche per i cittadini italiani. “Sono stati raggiunti accordi per avviare la produzione del vaccinoV in Italia, Spagna, Francia e Germania“. A dirlo è il Fondo Russo per gli Investimenti Diretti (RDIF), che aggiunge: “Sono in corso negoziati con un certo numero di altri produttori per aumentare la produzione nell’Ue”. E “questo permetterà l’inizio della fornitura attiva diV al mercato europeo dopo aver ricevuto l’approvazione da parte dell’Agenzia europea dei medicinali (EMA), con la quale è ora in corso un dialogo nel quadro della rolling review”, precisa Kirill Dmitriev, capo del suddetto Fondo Russo, citato dall’agenzia Interfax., l’attesa approvazione dell’Ema A breve, dunque, potrebbe ...

VACCINO: "ACCORDO PER PRODUZIONE IN ITALIA, SPAGNA, FRANCIA E GERMANIA" +++++ (FLASH PRIMA PAGINA NEWS). +++++ VACCINO: "ACCORDO PER PRODUZIONE IN ITALIA, SPAGNA, FRANCIA E ...Negoziati in corso con altre nazioni del vecchio contienente. Accordi raggiunti per l' avvio della produzione del vaccinoV "in Italia, Spagna, Francia e Germania". Lo dichiara il Fondo Russo per gli Investimenti Diretti (RDIF). Quest' ultimo sottolinea inoltre che "sono in corso negoziati con un certo numero di ...Vaccino Sputnik V in Italia, arriva la risposta di Marco Cavaleri (Ema): ecco quando potremmo vederlo arrivare in Italia ...Fondo Russo per gli Investimenti Diretti: in corso negoziati con un certo numero di altri produttori per aumentare la produzione nell'Ue (ANSA) ...