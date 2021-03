Moratti: 'Ronaldo su Cragno era da cartellino rosso' (Di lunedì 15 marzo 2021) MILANO - " L'intervento di Cristiano Ronaldo su Cragno è da cartellino rosso ". Così Massimo Moratti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli , analizzando l'intervento del portoghese che ha causato una ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 15 marzo 2021) MILANO - " L'intervento di Cristianosuè da". Così Massimoai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli , analizzando l'intervento del portoghese che ha causato una ...

