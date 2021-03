Moratti: «L’Inter può amministrare il vantaggio. Ronaldo era da rosso» (Di lunedì 15 marzo 2021) Massimo Moratti ha parlato dell’ultimo turno di campionato che ha visto L’Inter allungare al primo posto in classifica Intervistato da Radio Kiss Kiss, Massimo Moratti, ex presidente delL’Inter ha parlato dell’ultimo turno di campionato: «Il risultato di Milano ha fatto sì che L’Inter abbia acquisito un buon vantaggio – sottolinea l’ex patron della Beneamata -. Il Napoli ha meritato la vittoria sui rossoneri, rientrando a pieno merito nella corsa per la Champions League. La scaramanzia è d’obbligo nel calcio, meglio non dir nulla. Ma credo che L’Inter possa amministrare il vantaggio. La Juventus ha una gara in meno, ma ce l’ha col Napoli». MOURINHO – «L’allenatore che porto nel cuore è Mourinho, il più vittorioso. Ma ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Massimoha parlato dell’ultimo turno di campionato che ha vistoallungare al primo posto in classifica Intervistato da Radio Kiss Kiss, Massimo, ex presidente delha parlato dell’ultimo turno di campionato: «Il risultato di Milano ha fatto sì cheabbia acquisito un buon– sottolinea l’ex patron della Beneamata -. Il Napoli ha meritato la vittoria suineri, rientrando a pieno merito nella corsa per la Champions League. La scaramanzia è d’obbligo nel calcio, meglio non dir nulla. Ma credo chepossail. La Juventus ha una gara in meno, ma ce l’ha col Napoli». MOURINHO – «L’allenatore che porto nel cuore è Mourinho, il più vittorioso. Ma ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Moratti a tutto campo: l’Inter, Ronaldo, il mercato #SerieA - fabioschiano : NO, NO, NO, NO e poi anche NO!!! Mai zitti, eh... Tronchetti: “Scudetto? Lo può perdere solo l’Inter (...)“ Mora… - sportli26181512 : Moratti: “Volevo prendere Hamsik, ma De Laurentiis...”: Moratti: “Volevo prendere Hamsik, ma De Laurentiis...” L’ex… - Gazzetta_it : #Moratti a tutto campo: l’Inter, Ronaldo, il mercato #SerieA - sportli26181512 : Moratti: '#Ronaldo su Cragno era da cartellino rosso': Il presidente nerazzurro: 'L'Inter ha acquisito un buon vant… -

Ultime Notizie dalla rete : Moratti L’Inter San Patrignano: Letizia Moratti, 'storia straordinaria di solidarietà' Affaritaliani.it