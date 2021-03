Monza-Reggiana (martedì 16 marzo, ore 19): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 15 marzo 2021) Ventinovesimo turno di Serie B ed è la volta del Monza di Brocchi provare a tornare al successo nella sfida interna contro la pericolante Reggiana. Brutta sconfitta per i brianzoli in Calabria, che di fatto stoppa la fuga verso la serie A della squadra di Brocchi. Una gara strana contro una squadra in forma come la Reggina, InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 15 marzo 2021) Ventinovesimo turno di Serie B ed è la volta deldi Brocchi provare a tornare al successo nella sfida interna contro la pericolante. Brutta sconfitta per i brianzoli in Calabria, che di fatto stoppa la fuga verso la serie A della squadra di Brocchi. Una gara strana contro una squadra in forma come la Reggina, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Monza-Reggiana (martedì 16 marzo, ore 19): formazioni, quote, pronostici - infoitinterno : Dove vedere Monza-Reggiana in tv e streaming, Serie B: DAZN o Rai Sport? - tabellamercatob : Decisioni Giudice Sportivo #SerieB /1 Un turno a 11 giocatori Branca e Tsadjout (#Cittadella), Misuraca e Vogliacco… - psb_original : Monza, allenamento in vista della Reggiana: indisponibili Barberis e Gytkjaer #SerieB - periodicodaily : Il pronostico di Monza-Reggiana, 29a giornata di Serie B - #MonzaReggiana #serieB -