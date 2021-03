Monza, Galliani ricoverato per Covid. Berlusconi: “Abbiamo bisogno di lui, dobbiamo andare in Serie A” (Di lunedì 15 marzo 2021) Parola a Silvio Berlusconi.Il presidente del Monza è tornato a parlare dell'amico Adriano Galliani, risultato positivo al Covid-19. Il patron ha mandato un messaggio all'amministratore delegato del club, ricoverato da alcuni giorni in ospedale proprio dopo essere stato colpito dal Coronavirus. Di seguito, le parole del numero uno della società brianzola, intervistato dal quotidiano "Libero"."Galliani è uno dei miei più cari amici. Richiedo costantemente notizie del suo decorso verso la guarigione. Ho news molte volte al giorno. Deve tornare quanto prima possibile, qui Abbiamo tutti bisogno di lui, soprattutto per andare in Serie A", sono state le sue parole. Leggi su mediagol (Di lunedì 15 marzo 2021) Parola a Silvio.Il presidente delè tornato a parlare dell'amico Adriano, risultato positivo al-19. Il patron ha mandato un messaggio all'amministratore delegato del club,da alcuni giorni in ospedale proprio dopo essere stato colpito dal Coronavirus. Di seguito, le parole del numero uno della società brianzola, intervistato dal quotidiano "Libero"."è uno dei miei più cari amici. Richiedo costantemente notizie del suo decorso verso la guarigione. Ho news molte volte al giorno. Deve tornare quanto prima possibile, quituttidi lui, soprattutto perinA", sono state le sue parole.

