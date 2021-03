Monreale, via ai lavori di ristrutturazione del Savoia per 120 mila euro (Di lunedì 15 marzo 2021) Entro aprile potranno iniziare i lavori per la ristrutturazione di Villa Savoia. L’assessore ai Servizi a Rete Geppino Pupella, ha reso noto che oggi gli uffici tecnici hanno espletato la gara definendo la proposta di aggiudicazione alla Coperativa Costruzioni SUD di Canicattì che ha effettuato un ribasso d’asta del 29 per cento circa. Il progetto é stato inserito dall’amministrazione guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono nel programma di recupero del patrimonio culturale della città normanna, considerato che la struttura di stile liberty é uno dei palazzi storici più prestigiosi del centro storico, situato in splendida posizione panoramica. I lavori per un importo di 120.000 euro interessano il rifacimento dei prospetti e delle vetrate. L'articolo proviene da Monrealelive.it. Leggi su monrealelive (Di lunedì 15 marzo 2021) Entro aprile potranno iniziare iper ladi Villa. L’assessore ai Servizi a Rete Geppino Pupella, ha reso noto che oggi gli uffici tecnici hanno espletato la gara definendo la proposta di aggiudicazione alla Coperativa Costruzioni SUD di Canicattì che ha effettuato un ribasso d’asta del 29 per cento circa. Il progetto é stato inserito dall’amministrazione guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono nel programma di recupero del patrimonio culturale della città normanna, considerato che la struttura di stile liberty é uno dei palazzi storici più prestigiosi del centro storico, situato in splendida posizione panoramica. Iper un importo di 120.000interessano il rifacimento dei prospetti e delle vetrate. L'articolo proviene dalive.it.

MonrealeNews : L'AIFA sceglie la via precauzionale e temporanea in linea con altri Paesi europei #AstraZenenca - MonrealeNews : Il fatto è successo stamattina in via Monte Caputo, con l’ausilio degli addetti dell’Ecolandia #Carabinieri #rifiuti - jose_ville1 : Mick Jagger visita il Duomo di Monreale a fa suonare l'organo - lucky_pax : Mick Jagger visita il Duomo di Monreale a fa suonare l'organo - LuceverdeRoma : #Roma #Traffico -Via di Vermicino ??????Rallentamenti tra Largo Monreale e Via Riesi >< #Luceverde #Lazio -