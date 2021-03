Molti medici sono spaventati e vogliono lo scudo penale per fare i vaccini

(Di lunedì 15 marzo 2021) Parla all'agenzia di stampa Ansa il presidente della Federazione nazionale degli ordini deichirurghi e odontoiatri, Filippo Anelli, sulle inchieste in corso per i casi di decessi in merito ...

...della Federazione nazionale degli ordini deichirurghi e odontoiatri, Filippo Anelli, sulle inchieste in corso per i casi di decessi in merito alle vaccinazioni con AstraZeneca: '...... quindi, infermieri, oss e via discorrendo, tutti quelli che hanno a che fare con i pazienti. siamo stati attaccati dicendo che siamo contro i protocolli; da una parte dicittadini c'è ...