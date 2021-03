Molteni ribadisce che non ci sarà «mai lo ius soli con la Lega al governo»

(Di lunedì 15 marzo 2021) Nicola, sottosegretario all’Interno delgialloverde, è tornato al Viminale con la nuova maggioranza Draghi. Con Matteo Salvini, è stato uno dei coautori della linea sull’immigrazione che si è tradotta poi nei decreti sicurezza, modificati dall’attuale ministra Luciana Lamorgese. Dopo il discorso di Enrico Letta, in cui il neo segretario del Partito democratico ha rilanciato il tema dello ius, in un’intervista a La Verità,che finché cilaalnon ciuna modifica delle norme sulla cittadinanza.difende i decreti sicurezza di Salvini. «Continuo a ritenere che siano stati importantissimi, orientando la politica italiana verso lalità e il contrasto ...

Linkiesta.it

