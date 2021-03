Misure anti Covid | in un anno controllata oltre metà della popolazione | solo l’1 6% degli italiani ha violato le regole

Advertising

NicolaPorro : Una riflessione sulle 2 più insopportabili restrizioni anti #COVID. E voi, quali riuscite a tollerare di meno? ??… - Viminale : Controlli del #13marzo sulle misure anti #COVID19. Le #Forzedipolizia hanno verificato: ?99.353 persone, 2.383 sa… - virginiaraggi : Proseguono i controlli della @PLRomaCapitale in tutta la città per verificare il rispetto delle disposizioni anti c… - LazioCreativo : RT @LAZIOcrea: Oggi su la @rep_roma la clic night di @MaurizioStumbo, @LSornaga e degli altri colleghi di @LAZIOcrea, da oltre un anno in p… - CorriereCitta : Misure anti Covid, in un anno controllata oltre metà della popolazione: solo l’1.6% degli italiani ha violato le re… -

Ultime Notizie dalla rete : Misure anti

Il Tirreno

Intanto in Olanda si sono verificati nuovi scontri fra i manifestanti, che sono scese in piazza per far sentire la propria voce contro lerestrittive, e le forze dell'ordine. Disordini in ...Alcune regioni anche se in fascia arancione hanno istituito mini zone rosse (la Toscana ha 3 province in zona rossa: Arezzo, Prato e Pistoia) oppure hanno inasprito le- Covid. In ...Con questo imbarazzante colpo di scena è iniziato il giudizio immediato nell’ambito dell’operazione anti droga “Touch & Go” che il ... Come si ricorderà le misure cautelari chieste dalla Dda sono ..."Le interdittive antimafia non deve emetterle il prefetto, ma solo il giudice". A contestare questo potere prefettizio è Agatino Cariola, professore ordinario ...