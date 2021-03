Miryea Stabile | chi è | età | altezza | peso e fisico | fidanzato | origini | perché è famosa | lavoro

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 15 marzo 2021) Fit influencer, fashion blogger, hostess e indossatrice.si è presentata al mondo dei riflettori partecipando nella puntata Belli contro Brutti di Ciao Darwin, inutile specificare di quale delle due squadre faceva parte. In seguito ha fatto parte di altre trasmissioni come Take me out, Detto Fatto, Furore, Guess my age, ma soprattutto La pupa e il secchione. Lontano dalle telecamereha lavorato come hostess per degli stand Yamaha e come ombrellina in gare di moto. Inoltre ha frequentato l’Issa Europe, una scuola di certificazioni del settore fitness. Lo sport probabilmente è la sua più grande passione, per questo riscuote quotidianamente grande successo sui social in veste di influencer. Cerchiamo di conoscerla meglio. Chi è, vitaa ...