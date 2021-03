Mirko Casadei, chi è il figlio di Raoul Casadei: età, carriera e vita privata (Di lunedì 15 marzo 2021) Conosciamo meglio Mirko Casadei: età, carriera e vita privata del figlio del compianto Raoul Casadei, scomparso di recente. Sabato mattina, dopo una lotta durata un paio di settimane, il re del liscio Raoul Casadei si è spento all’ospedale Bufalini di Cesena. Il famosissimo direttore d’orchestra ha contratto il covid-19 e le sue condizioni di salute L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 15 marzo 2021) Conosciamo meglio: età,deldel compianto, scomparso di recente. Sabato mattina, dopo una lotta durata un paio di settimane, il re del lisciosi è spento all’ospedale Bufalini di Cesena. Il famosissimo direttore d’orchestra ha contratto il covid-19 e le sue condizioni di salute L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

MediasetTgcom24 : Raoul Casadei, il figlio Mirko: 'Artisti come mio padre non moriranno mai' #raoulcasadei - BenissimoVa : 'Questo è il momento del ricordo e non delle polemiche, MA...' Io odio quel 'ma'. Non conosco Mirko Casadei, ma dev… - CronacaSocial : ?? #raoulcasadei. Parla il figlio Mirko: 'Vi racconto gli ultimi momenti di mio padre'. LE SUE PAROLE ??… - maricadale18 : Lo vogliamo spesso in tv a Mirko CASADEI FANTASTICO ??????????#storieitaliane - maricadale18 : Che uomo fantastico Mirko Casadei intelligente e molto perbene ???????? #storieitaliane -