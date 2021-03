Miozzo lascia il ruolo di coordinatore del Cts | lavorerà con il ministro Bianchi “Voglio dedicarmi all’emergenza scolastica”

(Di lunedì 15 marzo 2021) Agostinoildidel Comitato tecnico-scientifico. Il Corriere della Sera anticipa che affiancherà ildell’Istruzione, Patrizio: nella lettera inviata al presidente del Consiglio Mario Draghi, aldella Salute Roberto Speranza e al capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio scrive di voler “dare un fattivo contributo a quel settore che considero strategico per la vita ed il futuro del nostro Paese” e che “ha sofferto moltissimo l’impatto della pandemia e continua a pagare un prezzo altissimo nell’attesa che l’emergenza arrivi ad una fase di controllo che consenta a più di dieci milioni tra studenti e personale docente e non di tornare alla normalità“. Il medico della Protezione civile ha sempre ammonito sui ...

Advertising

Corriere : ?? Ieri la lettera a Draghi - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Miozzo lascia il #Cts: nuovo incarico a fianco di #Bianchi al ministero dell’Istruzione - tigrelt : RT @Gianmar26145917: Agostino #Miozzo lascia il #CTS in accordo con #PalazzoChigi e andrà a collaborare con il ministro dell'istruzione #Bi… - orizzontescuola : Covid, Miozzo lascia il CTS e accetta di lavorare con Bianchi al Ministero dell’Istruzione - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Miozzo lascia il #Cts: nuovo incarico a fianco di #Bianchi al ministero dell’Istruzione -

Ultime Notizie dalla rete : Miozzo lascia

Agostinoil ruolo di coordinatore del Comitato tecnico - scientifico: lavorerà, come scrive il Corriere della Sera, con il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi per dedicarsi ai problemi ...Agostinoil Cts. Il coordinatore del Comitato tecnico - scientifico ha deciso di lavorare con il ministro della Pubblica istruzione Patrizio Bianch i per dedicarsi ai problemi della scuola , ...Nella lettera inviata al presidente del Consiglio Draghi, al ministro della Salute Speranza e al capo della Protezione Civile Curcio scrive di voler "dare un fattivo contributo a quel settore che cons ...C’è aria di cambiamento nella gestione della pandemia di Covid-19 in Italia, dopo l’insediamento del nuovo governo. Nonostante le misure restrittive ...