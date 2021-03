Miozzo lascia il Cts e finisce al ministero dell’Istruzione

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 15 marzo 2021) Valentina Dardari Al suo posto potrebbe arrivare Fabio Ciciliano.si occuperà adesso dell’emergenza scuola Agostino, coordinatore del Comitato tecnico scientificoa lavorare aldella Pubblica Istruzione dove affiancherà il ministro Patrizio Bianchi per occuparsi dei problemi della scuola che proprio in questo periodo è tornata alla didattica a distanza per molti studenti. Le dimissioni diLa decisione, secondo quanto riportato dal Corriere, è stata presa con Palazzo Chigi e con il ministro della Salute Roberto Speranza, diventata poi ufficiale con le dimissioni.non è mai stato concorde con la dad, che non ha mai ritenuto essere positiva per gli alunni. In diverse occasioni il Cts aveva infatti ...