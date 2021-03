Milano, il parco di Trenno diventa il primo polo di vaccinazioni “drive through” (Di lunedì 15 marzo 2021) Milano ha un nuovo polo vaccinale. Si trova nella zona di via Novara, per l’esattezza nel parco di Trenno. Il sito è gestito dal Ministero della Difesa e a differenza di tutti gli altri centri sparsi su tutto il territorio italiano, il principio che segue per sottoporre a inoculazione del prodotto anti-Covid i cittadini è quello utilizzato per i tamponi: l’iniezioni avviene direttamente in automobile. Un modo per accelerare la campagna di immunizzazione che potrebbe essere replicato anche in altre zone del Paese. Così il vaccino drive through può diventare un’arma in più per la lotta contro il virus. Vaccino drive through, il primo polo a Milano Questa mattina, nel ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021)ha un nuovovaccinale. Si trova nella zona di via Novara, per l’esattezza neldi. Il sito è gestito dal Ministero della Difesa e a differenza di tutti gli altri centri sparsi su tutto il territorio italiano, il principio che segue per sottoporre a inoculazione del prodotto anti-Covid i cittadini è quello utilizzato per i tamponi: l’iniezioni avviene direttamente in automobile. Un modo per accelerare la campagna di immunizzazione che potrebbe essere replicato anche in altre zone del Paese. Così il vaccinopuòre un’arma in più per la lotta contro il virus. Vaccino, ilQuesta mattina, nel ...

Advertising

Corriere : Milano, via vaccini al Drive Through. Come funziona: si resta in auto, dura cinque minuti - Corriere : A Milano inaugura il centro vaccinale al Parco Trenno: diretta video - 73deva73 : RT @italianfirst2: Vaccino Covid, parte a Milano il primo drive through al Parco Trenno trasformato in polo vaccinale ?? una volta si andava… - MiTomorrow : Al Drive Through del parco Trenno inaugurate le prime due linee dedicate ai vaccini. La somministrazione avviene d… - italianfirst2 : Vaccino Covid, parte a Milano il primo drive through al Parco Trenno trasformato in polo vaccinale ?? una volta si a… -