Milano, aperto il primo drive through per il vaccino anti Covid: si fa in auto e ci vogliono 5 minuti (Di lunedì 15 marzo 2021) aperto a Milano il primo drive through per i vaccini. Si tratta di un sistema rapido al parco di Trenno, coordinato dai militari. Un modo anche, per dirla con le parole del Commissario per l’emergenza Covid Figliuolo, «per evitare lo spreco di dosi una lista di riserva dalle Regioni», ma anche per accelerare i tempi: in nove ore, infatti, possono essere seguite oltre duemila somministrazioni anti Coronavirus. leggi anche l’articolo —> Italia verso il vaccino Covid obbligatorio? Ecco cosa rischia chi lo rifiuta Milano, aperto il primo drive through per il vaccino anti Covid: si fa in ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 15 marzo 2021)ilper i vaccini. Si tratta di un sistema rapido al parco di Trenno, coordinato dai militari. Un modo anche, per dirla con le parole del Commissario per l’emergenzaFigliuolo, «per evitare lo spreco di dosi una lista di riserva dalle Regioni», ma anche per accelerare i tempi: in nove ore, infatti, possono essere seguite oltre duemila somministrazioniCoronavirus. leggi anche l’articolo —> Italia verso ilobbligatorio? Ecco cosa rischia chi lo rifiutailper il: si fa in ...

