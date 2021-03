Milan, Tonali: “Col Napoli non gara che volevamo. La squadra si fida di me” (Di lunedì 15 marzo 2021) Sandro Tonali, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta interna rimediata contro il Napoli in campionato. Il giovane ex Brescia ha commentato il k.o. interno ma anche la sua stagione con alcune difficoltà incontrate in maglia rossonera.A tutto Tonalicaption id="attachment 1028151" align="alignnone" width="405" Tonali (Getty Images)/captionParte subito da un'analisi della sfida contro il Napoli Tonali: "Non è la partita che abbiamo preparato e che abbiamo cercato di fare", ha ammesso il centrocampista. "Loro erano messi bene, dovevamo cercare gli spazi giusti. C'è stato tanto casino e abbiamo creato poche occasioni. Alla prima chiara occasione loro hanno fatto gol. Ora non c'è timore, altrimenti le perderemmo ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 15 marzo 2021) Sandro, centrocampista del, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta interna rimediata contro ilin campionato. Il giovane ex Brescia ha commentato il k.o. interno ma anche la sua stagione con alcune difficoltà incontrate in maglia rossonera.A tuttocaption id="attachment 1028151" align="alignnone" width="405"(Getty Images)/captionParte subito da un'analisi della scontro il: "Non è la partita che abbiamo preparato e che abbiamo cercato di fare", ha ammesso il centrocampista. "Loro erano messi bene, dovevamo cercare gli spazi giusti. C'è stato tanto casino e abbiamo creato poche occasioni. Alla prima chiara occasione loro hanno fatto gol. Ora non c'è timore, altrimenti le perderemmo ...

