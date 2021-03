Milan sui social – Theo Hernandez carica: “Non mollare mai” (Di lunedì 15 marzo 2021) Theo, terzino del Milan, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter una foto della gara di ieri con una didascalia molto chiara. Eccola. Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 15 marzo 2021), terzino del, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter una foto della gara di ieri con una didascalia molto chiara. Eccola. Pianeta

Advertising

delinquentweet : Dopo aver giocato il giovedì in Europa, ieri sia Roma che Milan hanno perso in campionato. Abbiamo cercato di capi… - massimobon1 : RT @Nicol35807036: Ascoltate bene al minuto 1.20 e direi di chiudere questa faccenda. NON è Rino Gattuso a pronunciare la frase sui rigori,… - Anders967 : RT @enricocolosimo: Sui pro o contro #AstraZeneca come fosse una Milan/Inter qualsiasi,consiglio a chi non è del campo farmaceutico di non… - NonCapiscer : RT @Nicol35807036: Ascoltate bene al minuto 1.20 e direi di chiudere questa faccenda. NON è Rino Gattuso a pronunciare la frase sui rigori,… - salv12342 : @gi0de @ADeLaurentiis La lamentela sui rigori al Milan ha funzionato. Ora nn li danno neanche se ci sono... -