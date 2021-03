Milan-Napoli, Donnarumma e lo sfogo: il portiere si scaglia contro la panchina azzurra (Di lunedì 15 marzo 2021) Gigio Donnarumma non ci sta. Perdere non piace a nessuno, soprattutto se in palio c’è molto. Il Milan, nel posticipo domenicale dell’ultima giornata della Serie A, cade in casa contro il Napoli dopo lo 0-1 firmato da Matteo Politano e la corsa scudetto, adesso, sembra davvero essere terminata. A penalizzare i rossoneri sono una stanchezza quasi palpabile ed una buona organizzazione della squadra dell’ex Gennaro Gattuso. A mostrare diversi segni di nervosismo (prima della fine del match) sono stati sia Ante Rebic che Theo Hernandez. Il croato ha evidentemente detto delle parole che all’arbitro Pasqua non sono piaciute e che lo hanno portato al rosso diretto. Theo Hernandez ha mostrato tutta la sua rabbia nei confronti del direttore di gara con un bruttissimo fallo su Victor Osimhen, causato dal rigore non concessogli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Gigionon ci sta. Perdere non piace a nessuno, soprattutto se in palio c’è molto. Il, nel posticipo domenicale dell’ultima giornata della Serie A, cade in casaildopo lo 0-1 firmato da Matteo Politano e la corsa scudetto, adesso, sembra davvero essere terminata. A penalizzare i rossoneri sono una stanchezza quasi palpabile ed una buona organizzazione della squadra dell’ex Gennaro Gattuso. A mostrare diversi segni di nervosismo (prima della fine del match) sono stati sia Ante Rebic che Theo Hernandez. Il croato ha evidentemente detto delle parole che all’arbitro Pasqua non sono piaciute e che lo hanno portato al rosso diretto. Theo Hernandez ha mostrato tutta la sua rabbia nei confronti del direttore di gara con un bruttissimo fallo su Victor Osimhen, causato dal rigore non concessogli ...

