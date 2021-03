Milan-Napoli 0-1 | la moviola | sorprendente decisione di Pasqua sul rigore

(Di lunedì 15 marzo 2021) Per Fabriziodi Tivoli (RM) 5,5 in pagella dalla Gazzetta dello Sport per la direzione di gara in. Pesa l'episodio di Theo Hernández Pianeta

Advertising

capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - AntoVitiello : #Milan con poche energie, arrivato stanco e con troppi titolati fuori nella sfida contro il #Napoli. Pesa il rigore… - ZZiliani : Meno 11. È ricomparso in tutta la sua virulenza il verme AJA che blinda il posto #Champions alla #Juventus dandole… - EasySoccerNews : MILAN - NAPOLI | Radiocronaca in Diretta Live Streaming | Serie A Chi vincerà secondo voi? ? Abbonati con il Credit… - EasySoccerNews : Milan-Napoli 0-1, l’editoriale di Chiariello: “Il Napoli ha dominato, ma Bakayoko è un problema...”… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Napoli

Il tecnico delStefano Pioli ha parlato in conferenza stampa commentando la sconfitta casalinga contro il. Le sue ...... i rossoneri si muovono in Premier Ilsi prepara alla sfida fondamentale di stasera contro il, che può definitivamente allontanare gli azzurri quasi blindando la Champions League. ...ULTIME MILAN – Theo Hernandez, al termine di Milan-Napoli, ha pubblicato un post critico sui social nei confronti dell’arbitro Pasqua. Il terzino rossonero ha reclamato un rigore per un contatto in ...La Sampdoria non può sbagliare nulla contro il Torino: un solo risultato possibile, la vittoria. Dopo arrivano Milan, Napoli e Verona ...