Milan-Napoli 0-1: gol e highlights (27^ giornata Serie A) | Video (Di lunedì 15 marzo 2021) Gol e highlights di Milan-Napoli 0-1: decide un gol di Matteo Politano, ma proteste per l'arbitraggio di Fabrizio Pasqua. Rivediamo tutto nel Video Milan-Napoli 0-1: gol e highlights (27^ giornata Serie A) Video Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 15 marzo 2021) Gol edi0-1: decide un gol di Matteo Politano, ma proteste per l'arbitraggio di Fabrizio Pasqua. Rivediamo tutto nel0-1: gol e(27^A)Pianeta

Advertising

capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - AntoVitiello : #Milan con poche energie, arrivato stanco e con troppi titolati fuori nella sfida contro il #Napoli. Pesa il rigore… - ZZiliani : Meno 11. È ricomparso in tutta la sua virulenza il verme AJA che blinda il posto #Champions alla #Juventus dandole… - mich16m : @MilanNewsit L’arbitro è di Nocera inferiore ,secondo voi ha più simpatie per il Napoli o il… - kakyuds : FULL TIME: #SerieA: AC MILAN 0 vs 1 NAPOLI. [49' Matteo Politano] #MilanNapoli -