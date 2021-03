Milan, Ibrahimovic non ancora recuperato: salta lo United (Di lunedì 15 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic ha svolto in parte la seduta di allenamento di oggi, ecco quando ritornerà a disposizione Il Milan dovrà ancora attendere per il recupero completo di Zlatan Ibrahimovic, che ha comunque svolto una parte di seduta oggi con la squadra. Secondo quanto rivelato da Sky Sport infatti, l’attaccante svedese potrà tornare a completo regime solo dopo la sosta per le nazionali. Il giorno per un possibile ritorno in campo si profila quello del 3 aprile contro la Sampdoria. Stesso discorso per Mario Mandzukic, il quale è ancora in fase di recupero dal problema all’aduttore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Zlatanha svolto in parte la seduta di allenamento di oggi, ecco quando ritornerà a disposizione Ildovràattendere per il recupero completo di Zlatan, che ha comunque svolto una parte di seduta oggi con la squadra. Secondo quanto rivelato da Sky Sport infatti, l’attaccante svedese potrà tornare a completo regime solo dopo la sosta per le nazionali. Il giorno per un possibile ritorno in campo si profila quello del 3 aprile contro la Sampdoria. Stesso discorso per Mario Mandzukic, il quale èin fase di recupero dal problema all’aduttore. Leggi su Calcionews24.com

