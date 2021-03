Milan, dopo il Napoli c’è una buona notizia: la mentalità non si perde per infortunio (Di lunedì 15 marzo 2021) Contro il Napoli il Milan non esce ridimensionato ma anzi lancia un chiaro messaggio allo United: la voglia di vincere va oltre la qualità Il Milan sceso in campo contro il Napoli era una squadra oggettivamente falcidiata da defezioni importanti: Bennacer, Calabria, Romagnoli, Kjaer e Ibrahimovic hanno rappresentato la spina dorsale del “Milan dei record” dell’ultimo anno e mezzo. Assenze pesanti che hanno, come ovvio, influito sulla qualità delle giocate rossonere ma non sulla testa. Il Diavolo ieri ha fatto la partita controllando il pallino del gioco, anche in inferiorità numerica nel finale, contro una squadra ad oggi alla pari ma che forse in estate era anche quotata ben sopra i rossoneri. Eppure il Milan di Pioli non ha mai mollato dimostrando di voler vincere la gara ad ogni ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Contro ililnon esce ridimensionato ma anzi lancia un chiaro messaggio allo United: la voglia di vincere va oltre la qualità Ilsceso in campo contro ilera una squadra oggettivamente falcidiata da defezioni importanti: Bennacer, Calabria, Romagnoli, Kjaer e Ibrahimovic hanno rappresentato la spina dorsale del “dei record” dell’ultimo anno e mezzo. Assenze pesanti che hanno, come ovvio, influito sulla qualità delle giocate rossonere ma non sulla testa. Il Diavolo ieri ha fatto la partita controllando il pallino del gioco, anche in inferiorità numerica nel finale, contro una squadra ad oggi alla pari ma che forse in estate era anche quotata ben sopra i rossoneri. Eppure ildi Pioli non ha mai mollato dimostrando di voler vincere la gara ad ogni ...

