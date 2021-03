Michelle Obama sui social: “Vaccinarsi salverà delle vite, tra quelle potrebbe esserci la tua” (Di lunedì 15 marzo 2021) Michelle Obama, l’ex firts-lady come tanti altri personaggi di rilievo, ha pubblicato un post sui social per dare il buon esempio. Nel post c’è una foto che la ritrae durante la somministrazione al vaccino anti Covid. Lo scopo del post è ovviamente quello di sensibilizzare le persone, “Quando avrete la possibilità di fare il vaccino anti Covid spero che lo facciate. Io e Barack siamo molto felici di esserci vaccinati contro il Covid. Il vaccino è la nostra migliore possibilità per combattere questo virus, salvaguardarci e tornare alla vita normale. Vaccinarsi salverà delle vite, tra quelle potrebbe esserci la tua“. credits: InstagramNello stesso post segue il video condiviso dall’ex presidente degli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 marzo 2021), l’ex firts-lady come tanti altri personaggi di rilievo, ha pubblicato un post suiper dare il buon esempio. Nel post c’è una foto che la ritrae durante la somministrazione al vaccino anti Covid. Lo scopo del post è ovviamente quello di sensibilizzare le persone, “Quando avrete la possibilità di fare il vaccino anti Covid spero che lo facciate. Io e Barack siamo molto felici divaccinati contro il Covid. Il vaccino è la nostra migliore possibilità per combattere questo virus, salvaguardarci e tornare alla vita normale., trala tua“. credits: InstagramNello stesso post segue il video condiviso dall’ex presidente degli ...

Advertising

Soulshaker007 : michelle obama. - bottyrubble : Michelle obama - flaams : ed eccomi qui a piangere per il libro di michelle obama. - quellatipali : oggi inizia l'isola con colei che per me equivale a michelle obama - Carlo213Ge : Barack e Michelle Obama produttori. #sipario. -