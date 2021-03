"Mia madre ha fatto il vaccino del lotto AstraZeneca ritirato". Ore di angoscia per Caterina Balivo: il consiglio estremo del medico (Di lunedì 15 marzo 2021) Anche Caterina Balivo in ansia per il vaccino AstraZeneca. Ospite di Alberto Matano a La vita in diretta, la conduttrice Rai ha rivelato di aver avuto paura per la madre: "Aveva appena fatto la dose del lotto ritirato". Tutto questo, a poche ore dalla notizia della sospensione del vaccino decisa dall'Aifa su tutto il territorio nazionale per verificare l'eventuale nesso tra il siero somministrato ai pazienti e le morti per trombosi verificatesi in Sicilia. Semplice e sfortunata coincidenza temporale o problemi con un lotto? "Quando ho sentito la notizia, mia mamma aveva appena fatto la dose proprio del lotto ritirato", ha spiegato la Balivo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Anchein ansia per il. Ospite di Alberto Matano a La vita in diretta, la conduttrice Rai ha rivelato di aver avuto paura per la: "Aveva appenala dose del". Tutto questo, a poche ore dalla notizia della sospensione deldecisa dall'Aifa su tutto il territorio nazionale per verificare l'eventuale nesso tra il siero somministrato ai pazienti e le morti per trombosi verificatesi in Sicilia. Semplice e sfortunata coincidenza temporale o problemi con un? "Quando ho sentito la notizia, mia mamma aveva appenala dose proprio del", ha spiegato la. ...

