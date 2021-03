Mezza Italia in zona rossa. Da oggi 42 milioni di italiani in lockdown. Ecco quali sono le regole da rispettare (Di lunedì 15 marzo 2021) Scompare il giallo dalla mappa “a colori” dell’Italia nell’emergenza Covid. Da oggi restano solo regioni “arancioni” e “rosse”, con l’unica eccezione della Sardegna che resta in zona “bianca”. Passano in area rossa le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento. Questi territori si aggiungono a Campania e Molise, che erano già nell’area con le massime restrizioni, per un totale dunque di 10 Regioni e una Provincia rosse dove vivono complessivamente circa 42 milioni di Italiani. Con le zone rosse resteranno a casa quindi anche milioni di studenti, compresi i più piccoli delle materne. Tutte le altre Regioni saranno in area arancione per gli effetti del decreto legge approvato il 12 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 15 marzo 2021) Scompare il giallo dalla mappa “a colori” dell’nell’emergenza Covid. Darestano solo regioni “arancioni” e “rosse”, con l’unica eccezione della Sardegna che resta in“bianca”. Passano in areale Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento. Questi territori si aggiungono a Campania e Molise, che erano già nell’area con le massime restrizioni, per un totale dunque di 10 Regioni e una Provincia rosse dove vivono complessivamente circa 42dini. Con le zone rosse resteranno a casa quindi anchedi studenti, compresi i più piccoli delle materne. Tutte le altre Regioni saranno in area arancione per gli effetti del decreto legge approvato il 12 ...

