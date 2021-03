Mezza Italia è in zona rossa fino a Pasqua per contenere il contagio (Di lunedì 15 marzo 2021) Unica eccezione la Sardegna, che è rimasta bianca. Spostamenti limitati, autocertificazione, scuole chiuse, shopping vietato, solo asporto per bar e ristoranti: sono alcune delle misure che dureranno ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 15 marzo 2021) Unica eccezione la Sardegna, che è rimasta bianca. Spostamenti limitati, autocertificazione, scuole chiuse, shopping vietato, solo asporto per bar e ristoranti: sono alcune delle misure che dureranno ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Mezza Italia entra nella zona rossa. Si è chiuso l'ultimo weekend di libertà prima del lockdown e le città si sono… - myrtamerlino : Dovevamo chiudere a Natale per salvare #Pasqua, ora chiudiamo a Pasqua per salvare l'estate. Un grande, l'ennesimo,… - MediasetTgcom24 : Covid, da oggi mezza Italia in rosso: spostamenti solo se necessari #covid - Maverick_1956 : @CalaminiciM @AvoiceBe Lo ius soli è quello che c’è negli usa. Non cambierebbe nulla ai migranti che arrivano, null… - VivDome : RT @myrtamerlino: Dovevamo chiudere a Natale per salvare #Pasqua, ora chiudiamo a Pasqua per salvare l'estate. Un grande, l'ennesimo, sacri… -