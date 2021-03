Mezza Europa ha sospeso le vaccinazioni con AstraZeneca. Per precauzione (Di lunedì 15 marzo 2021) AGI - Un lavoro di coordinamento tra Germania, Italia, Francia e Spagna. Così si è arrivati alla sospensione di AstraZeneca in seguito agli episodi di trombosi degli ultimi giorni. Contatti portati avanti dal ministro della Salute, Speranza ma anche, riferiscono fonti parlamentari della maggioranza, dal premier Draghi. Il presidente del Consiglio, sempre secondo le stesse fonti parlamentari, avrebbe sentito al telefono nel primo pomeriggio la cancelliera Merkel. Ed è stata proprio la Germania a prendere per prima la decisione dello stop. "Sono stati rilevati casi di trombosi rara", hanno rilevato gli esperti da Berlino. Lo stop è poi arrivato anche da Roma e dalle altre capitali europee come Parigi e Madrid, mentre già altri Paesi si erano mossi in questa direzione e in serata di lunedì anche il Portogallo ha deciso di sospendere le somministrazioni ... Leggi su agi (Di lunedì 15 marzo 2021) AGI - Un lavoro di coordinamento tra Germania, Italia, Francia e Spagna. Così si è arrivati alla sospensione diin seguito agli episodi di trombosi degli ultimi giorni. Contatti portati avanti dal ministro della Salute, Speranza ma anche, riferiscono fonti parlamentari della maggioranza, dal premier Draghi. Il presidente del Consiglio, sempre secondo le stesse fonti parlamentari, avrebbe sentito al telefono nel primo pomeriggio la cancelliera Merkel. Ed è stata proprio la Germania a prendere per prima la decisione dello stop. "Sono stati rilevati casi di trombosi rara", hanno rilevato gli esperti da Berlino. Lo stop è poi arrivato anche da Roma e dalle altre capitali europee come Parigi e Madrid, mentre già altri Paesi si erano mossi in questa direzione e in serata di lunedì anche il Portogallo ha deciso di sospendere le somministrazioni ...

