Meteo Roma: previsioni di martedì 16 marzo, cielo soleggiato (Di lunedì 15 marzo 2021) Le previsioni Meteo di Roma per la giornata di domani, martedì 16 marzo, mostrano un cielo sereno e molto soleggiato. Gli esperti annunciano infatti l’arrivo di una giornata molto positiva per quanto concerne il quadro metereologico. Stando a quanto riportato dai metereologi de IlMeteo.it, il sole non ci sarà solo domani, ma i Romani vivranno una settimana caratterizzata dal bel tempo. Per quanto riguarda le temperature, gli esperti ritengono che il termometro possa raggiungere i 15°C garantendo quindi un clima estremamente mite. previsioni Meteo di martedì 16 marzo a Roma Le previsioni Meteo di ... Leggi su romanotizie24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Lediper la giornata di domani,16, mostrano unsereno e molto. Gli esperti annunciano infatti l’arrivo di una giornata molto positiva per quanto concerne il quadro metereologico. Stando a quanto riportato dai metereologi de Il.it, il sole non ci sarà solo domani, ma ini vivranno una settimana caratterizzata dal bel tempo. Per quanto riguarda le temperature, gli esperti ritengono che il termometro possa raggiungere i 15°C garantendo quindi un clima estremamente mite.di16Ledi ...

Advertising

AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 13h | Meteo attuale Vento: 5.0 km/h SE Raffica: 7.6 km/h Temperatura: 9.0 °C Umidità: 32 % P… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 12h | Meteo attuale Vento: Calmo Raffica: 1.8 km/h Temperatura: 10.1 °C Umidità: 31 % Pressi… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 11h | Meteo attuale Vento: 0.4 km/h SSO Raffica: 3.6 km/h Temperatura: 8.8 °C Umidità: 34 %… - CentroMeteoITA : #METEO #ROMA - Inizia una settimana movimentata con #MALTEMPO e FREDDO in arrivo, ecco quando - giuls_darc : La sottile ironia del meteo. #Roma #zonarossa #COVID19 -