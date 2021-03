Meteo domani martedì 16 marzo: pioggia e neve anche in collina – La situazione (Di lunedì 15 marzo 2021) Meteo domani martedì 16 marzo: coda dell’inverno in azione, con pioggia e neve anche in collina soprattutto in alcune regioni anche nella giornata di martedì la perturbazione su alcune regioni dell’Italia rimarrà forte. Con il bollettino Meteo che per il secondo giorno consecutivo farà registrare dei cali evidenti delle temperature soprattutto per la presenza di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 15 marzo 2021)16: coda dell’inverno in azione, coninsoprattutto in alcune regioninella giornata dila perturbazione su alcune regioni dell’Italia rimarrà forte. Con il bollettinoche per il secondo giorno consecutivo farà registrare dei cali evidenti delle temperature soprattutto per la presenza di L'articolo proviene da Leggilo.org.

