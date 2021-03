Merlino Cia | ‘dalcampoallatavola it progetto strategico’

(Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos/Labitalia) – “La piattaforma è già operativa, i consumatori possono accedervi e acquistare i prodotti direttamente dai produttori agricoli, senza intermediari. Attualmente sono presenti sulla piattaforma 100 produttori, ma puntiamo ad arrivare ad agosto 2021 a ottocento produttori. Tutto il ‘mondo’ Cia sta lavorando per questo. Qui non stiamo parlando solo di un semplice sito, ma di ‘mettere a terra’ unstrategico, si piantano i ‘semi’ per il futuro delle imprese agricole italiane”. Così il direttore generale di Cia-Agricoltori italiani, Claudia, intervenendo alla presentazione di , la prima piattaforma di e-commerce che vede protagonisti gli agricoltori italiani su tutto il territorio nazionale, nata dallo sforzo congiunto tra Cia-Agricoltori Italiani e J.P.Morgan. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Agricolae1 : #Ecommerce, @Cia_Agricoltura -@jpmorgan insieme per una piattaforma online di promozione del #MadeinItaly. Merlino:

Un progetto, racconta Merlino, nato a marzo scorso con lo scoppio della pandemia e il primo lockdown "quando ci siamo sentiti con J.P. Morgan e abbiamo pensato a un progetto che potesse aiutare contem ..."Agricoltura: dopo l'emergenza si riparte anche dell'e-commerce", questo titolo e tema dell'evento online per la presentazione del progetto "Dal Campo alla Tavola" e-commerce promosso da Cia-Agricolto ...