Mercato italiano - Nuove immatricolazioni in calo anche a febbraio

(Di lunedì 15 marzo 2021)il mondo delledi auto a uso noleggio registra numeri in, con il lungo termine che peggiora di un paio di punti percentuali (-16,43%), rispetto al già negativo gennaio (che si era chiuso a -14,21%), e con il breve termine che continua a crollare: dopo il -80,97% di inizio anno, nel secondo mese del 2021 la flessione è stata del 71,91%. Meglio i veicoli commerciali leggeri, che nel lungo contengono le perdite a -4,29%, continuando la ripresa del breve, a +5,13% (dopo il +18,31% di gennaio). Malgrado questi dati negativi, le previsioni di Dataforce per l'intero 2021 ipotizzano 260.000di autoper il lungo termine, con una crescita del 22,6% rispetto al 2020, ma sotto dell'8% nel confronto con il 2019. ...

Advertising

CeotechI : RT @CeotechI: I TV LG OLED e NanoCell 2021 debuttano sul mercato italiano... - #lg #samsungtv #samsung #tvneoqled #lgtv #smarttv #qled #tv… - CeotechI : I TV LG OLED e NanoCell 2021 debuttano sul mercato italiano... - #lg #samsungtv #samsung #tvneoqled #lgtv #smarttv… - carlo_magnani : RT @francelenzi: prima dell'arrivo della pandemia il debito pubblico italiano assorbito dal mercato (famiglie, imprese, banche, estero) era… - NoseLikeGaber : Forse se il tempo che usiamo per giudicare come * altr* hanno gestito il proprio percorso di studi lo dedicassimo a… - ChittiMarco : @RiccardoPennisi @giubileif E mi sono anche un po' rotto i ** del discorso pubblico italiano che il meglio che sa f… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato italiano

Quattroruote

... punto di riferimento internazionale e ambasciatore del dolciarionel mondo. E' un momento ... Un primato che si conferma anche nei macchinari: deteniamo il 90% delglobale per le ......Scrivere un film negli anni '90 e realizzarlo trent'anni dopo significa fare i conti con il... E se il titolo originale è calzante, quellodecisamente meno. Ma non è oro tutto ciò che ...Magari quelli che non possono vendere oggetti unici, dovranno uniformarsi e alleggerire un po' le opzioni. Alcuni come BMW in ogni modo hanno già iniziato da un po'...forse anche Audi, anche se li son ...Siccome ancora i 6,15 precysyny (con 3y) non li ha fatti, resto ottimista e tengo l'ordine di vendita messo appena sotto. Vediamo.