Mercati finanziari: attenzione a petrolio, borsa USA e cambio euro-dollaro (Di lunedì 15 marzo 2021) Continua la corsa del prezzo del petrolio, per la prima volta da gennaio 2020 al di sopra dei 70 dollari al barile, una performance favorita dal mancato taglio della produzione da parte dell’Opec. Il rialzo del greggio spinge le previsioni su un possibile anticipo della ripresa economica, sostenuto dall’aumento dell’inflazione rilevato a gennaio in europa e negli Stati Uniti. Intanto prosegue la caduta del biglietto verde, con il cambio euro dollaro che rompe la barriera di 1,20 per la prima volta da novembre, confermando le stime degli analisti su un potenziale indebolimento del dollaro nel corso del 2021. La discesa è sostenuta dalle politiche monetarie espansive della Fed, con Jerome Powell che conferma il mantenimento dell’attuale strategia fino al 2022. Momento positivo anche per ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 15 marzo 2021) Continua la corsa del prezzo del, per la prima volta da gennaio 2020 al di sopra dei 70 dollari al barile, una performance favorita dal mancato taglio della produzione da parte dell’Opec. Il rialzo del greggio spinge le previsioni su un possibile anticipo della ripresa economica, sostenuto dall’aumento dell’inflazione rilevato a gennaio inpa e negli Stati Uniti. Intanto prosegue la caduta del biglietto verde, con ilche rompe la barriera di 1,20 per la prima volta da novembre, confermando le stime degli analisti su un potenziale indebolimento delnel corso del 2021. La discesa è sostenuta dalle politiche monetarie espansive della Fed, con Jerome Powell che conferma il mantenimento dell’attuale strategia fino al 2022. Momento positivo anche per ...

Advertising

laDiscussioneQ : Corsi e ricorsi dei mercati finanziari. Si apre un nuovo ciclo? #Bce #Inflazione #mercatifinanziari #mercato… - Andreacocco87 : RT @GianlucaDefendi: In base alle classifiche Amazon il mio libro “Strategie operative per i mercati finanziari” e' al 1° posto nella categ… - Flavr7 : RT @p3r4zzett1: il debito pubblico non è solo un mezzo per finanziare il governo. I titoli del tesoro sono il carburante a razzo dei mercat… - p3r4zzett1 : il debito pubblico non è solo un mezzo per finanziare il governo. I titoli del tesoro sono il carburante a razzo de… - Vision_Forex : Oggi ore 21:30 - ANALISI FLASH DEI MERCATI FINANZIARI con il Prof. Angelo Ciavarella, Giuseppe Roccasalvo e Frances… -