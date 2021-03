Meloni posta la foto della ristoratrice in ginocchio e disperata: «Provo sdegno, situazione inaccettabile» (Di lunedì 15 marzo 2021) “La disperazione di questa ristoratrice è l’emblema di tutte le attività che da ormai un anno sono abbandonate dallo Stato. A Pasqua, come a Natale, il settore della ristorazione resta in ginocchio e Provo sdegno perché qualcosa in più si poteva e si doveva fare. Tutto questo è intollerabile”. Con rabbia e sgomento la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, posta sui suoi profili social una foto simbolo: una ristoratrice “bastonata” da questa nuova chiusura delle attività. Piegata, in ginocchio, disperato. Un b anno fa un’altra foto simbolo, quell di un ‘infermiera col volto massacrato dai segni del dispositivo di protezione indossato senza tregua. Due diversi tipi di disperazione che si rinnovano ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 marzo 2021) “La disperazione di questaè l’emblema di tutte le attività che da ormai un anno sono abbandonate dallo Stato. A Pasqua, come a Natale, il settoreristorazione resta inperché qualcosa in più si poteva e si doveva fare. Tutto questo è intollerabile”. Con rabbia e sgomento la leader di Fratelli d’Italia, Giorgiasui suoi profili social unasimbolo: una“bastonata” da questa nuova chiusura delle attività. Piegata, in, disperato. Un b anno fa un’altrasimbolo, quell di un ‘infermiera col volto massacrato dai segni del dispositivo di protezione indossato senza tregua. Due diversi tipi di disperazione che si rinnovano ...

Advertising

SecolodItalia1 : Meloni posta la foto della ristoratrice in ginocchio e disperata: «Provo sdegno, situazione inaccettabile»… - Paolo66288309 : @MarcelloN12 @GiorgiaMeloni Errore mio. Cercando nello specifico, la proposta di FDI parla di posti riservati sui m… - Richard53723060 : @DarioIzzi @matteosalvinimi La Meloni ogni 3x2 è solidale con Fiano perchè riceve (sarà vero?) insulti antisemiti,… - Rossodirabbia : @LUCADEBIASI3 @Nikolka60494847 @SatiriCaZz @GiorgiaMeloni In un altro tweet dice di non essere democratici e posta… - cplicato : @GiorgiaMeloni Giorgia meloni Vuole smetterla di inoltrare tw al mio account di posta? Cancelli il mio nominativo dal suo indirizzarlo -